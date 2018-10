Vitória de Bolsonaro faz ativo brasileiro negociado no Japão disparar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eleição de Jair Bolsonaro (PSL) à presidência do Brasil já se reflete no desempenho de alguns ativos brasileiros negociados no exterior.

Na bolsa japonesa, o ETF (Exchange Traded Funds, no termo em inglês) de Ibovespa sobe 13%, segundo a Bloomberg. A alta pode funcionar como um bom indicador antecedente do comportamento esperada para a Bovespa nesta segunda-feira (29).

Os ETFs espelham o desempenho de indicadores do mercado financeiro, como o Ibovespa, o principal índice de ações da Bovespa.

Segundo especialistas, com a vitória de Bolsonaro e sua plataforma reformista, além de propostas econômicas de perfil liberal, os ativos brasileiros devem registrar desempenho positivo no curtíssimo prazo.

A expectativa é que a bolsa se valorize e o real se aprecie em relação à moeda americana, a despeito do cenário externo preocupante, que aponta para a desaceleração das principais economias globais.

Para a XP Investimentos, a perspectiva de um governo reformista e liberal poderia levar a bolsa a atingir algo entre 90 e 100 mil pontos até o final do ano, o que representa alta e 10 a 20% sobre os níveis atuais.

Para o dólar, o nível esperado oscila de R$ 3,50 a R$ 3,70.

"Para que este movimento seja sustentável, a evolução das reformas é crucial", dizem os economistas da XP, em relatório.