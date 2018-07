Vitória e Paraná retomam Brasileiro sob pressão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vitória e Paraná põem à prova nesta quarta (17), às 21h, no Barradão, a intertemporada realizada durante a Copa do Mundo.

As duas equipes se despediram do Campeonato Brasileiro no início de junho em baixa: os baianos levaram 3 a 0 do São Paulo e ficaram na 16ª colocação, com 12 pontos; já os paranistas acabaram em 18º, com 10, após empate em 1 a 1 com o Cruzeiro.

“A expectativa é grande. Com essa parada para a Copa, pudemos fazer novas contratações, descansar um pouco a mente, ajeitar algumas coisas. Todo mundo está 100% fisica e psicologicamente. Esperamos fazer esse retorno com pé direito”, disse o atacante rubro-negro André Lima.

Os reforços citados por ele são oito: o zagueiro Ruan Renato; os atacantes Erick e Bruno Gomes, ambos do futebol português; o trio de argentinos Marcelo Meli, Marcelo Benítez e Walter Bou; o goleiro João Gabriel, ainda não anunciado; e o volante Arouca, único já regularizado para estrear.

Em contrapartida, o Vitória perdeu Uillian Correia e Jonatas Belusso para o Coritiba, além de José Welison e Denilson, agora jogadores do Atlético-MG. O time baiano ainda estará desfalcado nesta retomada por Neilton e Yago, suspensos.

O Paraná, por sua vez, perdeu cinco jogadores na janela de transferências —Matheus Pereira, Luan Viana, Alemão, Neris e Diego Gonçalves— e afastou o zagueiro Cleber Reis nesta segunda (16), por falta disciplinar grave.

Os tricolores só contaram com duas contratações: o meia Nadson e o atacante Rodolfo, que não estream nesta 13ª rodada. O primeiro se recupera de desconforto muscular, enquanto o outro precisa ser regularizado.

“Procuramos fortalecer aquilo que fizemos de positivo nas primeiras rodadas e também introduzir novos conceitos. Fiquei satisfeito com a produção da equipe nos treinos. Agora, é colocar tudo isso em prática”, projetou o técnico tricolor, Rogério Micale.

VITÓRIA

Elias; Jeferson, Kanu, Aderllan, Bryan; Lucas Marques, Fillipe Souto, Guilherme Costa; Wallyson, André Lima, Lucas Fernandes. T.: Vagner Mancini

PARANÁ

Thiago Rodrigues; Junior, Charles, Rayan, Igor; Alex Santana, Leandro Vilela, Carlos Eduardo (Caio Henrique); Silvinho, Raphael Alemão, Léo Itaperuna (Thiago Santos). T.: Rogério Micale

Estádio: Barradão, em Salvador

Horário: 21h desta quarta

Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF)