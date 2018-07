Vitória ganha em casa e mantém Paraná na zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um gol de André Lima deu ao Vitória o triunfo por 1 a 0 sobre o Paraná Clube, nesta quarta-feira (18), no Barradão. O resultado coloca o time baiano na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos.

No entanto, Fluminense, América-MG e Chapecoense têm 14 pontos cada e ainda jogam nesta 13ª rodada da competição. Ou seja, ainda podem ultrapassar a equipe de Salvador na classificação. O próximo jogo do Vitória será o clássico contra o Bahia no domingo, às 16h.

Por outro lado, o Paraná permanece na zona de rebaixamento com 10 pontos pelo menos até o fim de semana, quando recebe o América-MG. Se o Bahia vencer a Chapecoense, e o Atlético-PR bater o Internacional, a situação do Tricolor paranaense ficará ainda pior.

O destaque da vitória baiana foi André Lima. Ele mostrou oportunismo ao pegar o rebote de um chute de Lucas Fernandes e completar para a rede. O atacante fez seu nono gol no ano, o segundo no Brasileiro.

O camisa 99 do Vitória também foi o jogador mais visado em campo. Sofreu duras faltas de Carlos Eduardo, que colocou a mão em seu rosto, e de Rayan. Esta segunda levou André Lima a revidar menos de cinco minutos depois.

Ainda na primeira metade do jogo, já era possível constatar a superioridade do Vitória em campo. Afinal, o Paraná demorou longos 43 minutos para conseguir finalizar contra a meta baiana, e, mesmo assim, Leo Itaperuna errou o alvo no chute cruzado.

O Rubro-Negro, por outro lado, poderia ter ampliado a vantagem no placar aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Fernandes soltou uma bomba de primeira, da entrada da área, e exigiu uma boa defesa de Thiago Rodrigues.

Na etapa final, o Paraná tentou o empate e chegou bem perto aos 34min. Após cruzamento da direita, Silvinho cabeceou no canto esquerdo, mas Aderllan se esticou para evitar a igualdade.

VITÓRIA

Elias; Jeferson (Cedric), Kanu, Aderllan, Bryan; Arouca, Filipe Souto, Guilherme Costa (Willian Farias); Lucas Fernandes, Luan (Wallyson), André Lima. T.: Vagner Mancini

PARANÁ

Thiago Rodrigues; Junior, Charles (Caio Henrique), Rayan, Igor; Leandro Vilela, Alex Santana, Carlos Eduardo; Leo Itaperuna (Raphael Alemão), Silvinho, Thiago Santos (Iacovelli). T.: Ademir Fesan (Rogério Micale cumpriu suspensão)

Estádio: Barradão, em Salvador (BA)

Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF)

Cartões amarelos: André Lima, Arouca (Vitória); Carlos Eduardo, Rayan (Paraná)

Gol: André Lima, aos 35min do primeiro tempo