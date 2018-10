Vitória vence e empurra a Chapecoense para a zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quatro derrotas consecutivas, o Vitória enfim deu fim a série ruim e venceu a Chapecoense, na manhã deste domingo (14), pelo placar de 1 a 0. A partida aconteceu na arena Condá, em Santa Catarina, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória entre as equipes que brigam contra o rebaixamento, fez o Vitória sair temporariamente da posição incômoda. Dependendo dos demais resultados deste domingo, o time pode voltar na zona da degola.

Lucas Fernandes foi o autor do gol do Vitória aos 37min do primeiro tempo, após receber o cruzamento Erick e marcar de cabeça, sem chances para o goleiro Jandrei.

O Vitória conquistou três pontos levou a equipe para a 14ª colocação, com 32 pontos. Já a Chapecoense entrou na zona de rebaixamento, em 17º, com 31 pontos.

Na próxima rodada, o Vitória recebe o Corinthians, que se aproxima da zona de rebaixamento, no próximo domingo (21), às 16h, no Barradão. A Chapecoense visita o Cruzeiro, também no mesmo dia, às 19h, no estádio Independência.

CHAPECOENSE

Jandrei; Marcos Vinícius, Rafael Thyere, Douglas, Alan Ruschel; Amaral, Barreto (Osman), Yann Rolim, Doffo; Vinicius (Bruno Silva), Leandro Pereira.

T.: Guto Ferreira.

VITÓRIA

Ronaldo; Jeferson, Ramon, Aderllan, Fabiano; Willian Farias, Léo Gomes, Rodrigo Andrade (Arouca); Erick, Lucas Fernandes (Neilton) e Walter Bou (André Lima).

T.: Paulo César Carpegiani

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardie e Rafael da Silva Alves, ambos do RS

Público/Renda: 6.280 torcedores/R$ 116.000,00

Cartões amarelos: Alan Ruschel, Amaral e Osman, para a Chapecoense; Léo Gomes e Ramon, para o Vitória

Gols: Lucas Fernandes, aos 37min do primeiro tempo, para o Vitória