Viúva de Champignon diz que deixará pertences dele à filha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Claudia Bossle, viúva do músico Champignon, falou sobre como lidou com os objetos deixados pelo marido depois de sua morte em 2013. "Foi um turbilhão de coisas, de emoções. No momento eu tentava ficar com tudo, 'ah, quero a camiseta, quero o chapéu', mas hoje eu guardo poucas coisas", conta em conversa do programa Sensacional, da RedeTV, que vai ao ar na noite desta quinta-feira (2).

Claudia ainda afirmou que a filha do casal ficará com as peças do pai, quando chegar o momento certo. "Acho que ela merece, quando tiver entendimento, ter alguma coisa do pai dela. Tenho certeza que para ela não vai ser tão dolorido quanto para mim."

Em 2013, o músico Luiz Carlos Leão Duarte Junior, conhecido como Champignon, foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo. Segundo laudo posterior, ele cometeu suicídio com um tiro na boca enquanto Claudia estava grávida, e foi encontrado por um morador de um apartamento vizinho.

Neste ano, a viúva do músico prepara um EP com músicas que os dois escreveram juntos desde 2009, dentre elas, "Bright Light".