Viva exibirá versão internacional de 'Terra Nostra' por conta de direitos autorais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O canal Viva passa a exibir a partir de 28 de fevereiro a novela "Terra Nostra" (1999), de Benedito Ruy Barbosa. Mas, ao invés de apresentar a versão exibida pela Globo há 20 anos, o canal exibirá a versão internacional.

A escolha se dá por conta de questões de direitos autorais, especialmente em relação à trilha sonora da obra.

A alternativa é a única disponível atualmente, e diferente da original, com 221 capítulos, tem 150. Ainda assim, são mais capítulos do que a versão exibida no "Vale a Pena Ver de Novo" em 2004, que tinha 106 dias de novela. "Terra Nostra" será exibida no horário de "Baila Comigo".

Em conjunto com a Globo, o Viva sempre analisa o acervo das novelas, inclusive as que passaram pelo "Vale a Pena Ver de Novo", para selecionar os próximos títulos. É considerada a diversidade de temas e de elencos na escolha.

Depois da seleção, é feita uma checagem de todos os direitos autorais e o número de capítulos para que os finais das novelas não coincidam com períodos festivos.

OUTRAS NOVIDADES

O Viva ainda confirmou dois outros títulos que ocupam a próxima trinca de novelas. "Porto dos Milagres" (de Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares) estreia no dia 11 de fevereiro, no horário de "Vale Tudo".

Em sequência, no dia 25 de março, "O Cravo e a Rosa", sucesso de Walcyr Carrasco em 2000, entrará no lugar de "A Indomada".