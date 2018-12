Viviane Senna se reúne com equipe de Bolsonaro

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Cotada para assumir o Ministério da Educação, Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna, se reuniu nesta quarta-feira (14) em Brasília com a equipe de Jair Bolsonaro (PSL).

O encontro foi confirmado à Folha de S.Paulo pela assessoria do instituto por meio de nota.

"O Instituto Ayrton Senna foi convidado pela equipe do governo eleito para apresentar um diagnóstico e caminhos de melhoria da educação brasileira."

Segundo pessoas que integram o gabinete de transição, o nome de Viviane é estudado para assumir a Educação do próximo governo. Durante a campanha, ela visitou Bolsonaro no Rio de Janeiro.

Viviane é irmã de Ayrton Senna, piloto tricampeão brasileiro de Fórmula 1, morto em acidente em maio de 1994.

A empresária se reuniu com o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em uma agenda secreta, fora do escritório da transição. Participaram Mozart Neves Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna, a deputada federal eleita Joice Hasselmann (PSL-SP), responsável por ter apresentado Viviane a Bolsonaro, e de integrantes do Movimento Todos pela Educação.

O nome de Viviane é avaliado como ideal por auxiliares do presidente eleito, mas pessoas próximas a ela dizem que a psicóloga ainda tem resistências em eventualmente assumir um cargo público.

Procurado pela Folha, Mozart Ramos disse que a reunião foi de caráter técnico e que não houve sondagens ou convites ministeriais. "O encontro foi para levar um diagnóstico da educação no país, a convite da equipe do presidente eleito."

Segundo ele, no encontro, Onyx compreendeu a importância de se investir na melhora da qualidade da educação básica como um fator para o desenvolvimento do país.