Vizinhos da Tate entram na Justiça contra seu mirante

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de um prédio de luxo ao lado da Tate Modern, em Londres, exigem na Justiça que o museu, um dos mais visitados do mundo, feche um mirante aberto há dois anos alegando que a presença do público no terraço viola a privacidade deles.

O advogado dos donos dos apartamentos alega que o movimento no mirante do décimo andar da instituição, que recebe em média 1 milhão de visitantes por ano, é uma "violação implacável" da privacidade. Em reposta, o conselho do museu, que resiste em fechar o espaço com vista panorâmica da capital britânica, recomendou aos queixosos que instalem cortinas.