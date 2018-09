Vladimir Putin é estrela de novo programa dominical em TV russa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, é a estrela de um novo programa dominical da TV estatal Rossiya 1.

O primeiro episódio do programa “Moscou. Kremlin. Putin” foi ao ar em horário nobre neste domingo (2). Durante uma hora, o programa mostrou as atividades cotidianas do presidente, incluindo seu período de férias em montanhas na Sibéria no mês passado.

O programa não poupou elogios a Putin, exaltando qualidades pessoais do líder russo, como seu amor pelas crianças e sua forma física.

“Putin não ama apenas crianças, ele ama pessoas em geral”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em um trecho do programa sobre a situação dos jovens no país. “Ele é uma pessoa muito humana”.

Sobre as férias do presidente na Sibéria, o porta-voz lembrou que a região é habitada por ursos selvagens. “Há seguranças armados adequadamente, por precaução. Porém, se um urso vir Putin -eles não são idiotas- irá se comportar corretamente”, brincou Peskov.

Reeleito em março com 76,7% dos votos, Putin, 65, tem enfrentado abalos à sua popularidade devido a um projeto de lei que aumentaria a idade mínima para aposentadoria.

Desde que Putin chegou ao poder na Rússia, em 2000, o Kremlin aumentou o controle sobre emissoras públicas, que já dedicam boa parte de sua cobertura ao presidente.

O governo nega influência sobre o novo programa televisivo. Nesta segunda (3), Peskov disse a jornalistas que a produção de “Moscou. Kremlin. Putin” foi ideia da própria emissora, e que o programa foi feito de maneira equilibrada.