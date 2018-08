Vocalista da Banda Mais Bonita da Cidade anuncia seu primeiro trabalho single

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Uyara Torrente lança a capa do seu single, “A Temperança”. O primeiro trabalho solo da cantora será lançado no dia 17 de agosto, com direito a clipe fractal com imagens sincronizadas aos instrumentos regionalistas e orientais e também as batidas adubadas e pops que envolvem o som. A arte é do designer Jaime Silveira que buscou mesclar as referências interioranas da infância da cantora, que nasceu em Paranavaí, norte do Paraná, com o experimentalismo de seu novo trabalho.

A canção “A Temperança” é da musicista e coreógrafa, Maria Lala Cy Aché. O processo de composição se realizou através da dança. Conforme o corpo da cantora reagia aos beats apresentados pelo também diretor do projeto, o multi-instrumentista e parceiro de banda, Marano Ailum.

A pré-produção é do Jean Machado da Tuyo e a produção musical é do Du Gomide, também conhecido pelo seu trabalho na Santa Rima, Karla Pereira, Itaercio Rocha, entre outros artistas. A mixagem e masterização é assinada pelo produtor musical, Buguinha Dub.

Dia 17 de agosto de agosto o novo trabalho estará disponível em todas as plataformas de streaming e para download gratuito no site da cantora.

SOBRE UYARA

Uyara Torrente nasceu em Paranavaí, norte do Paraná. Aos 17 anos se mudou para Curitiba, onde cursou Artes Cênicas, na Faculdade de Artes do Paraná. Desde de 2005 trabalha com teatro, cinema e música. Há 10 anos está à frente da A Banda Mais Bonita da cidade, circulando pelos principais festivais e eventos do Brasil - Abril Pro Rock, Festival Timbre, Breve Festival, Levada, Psicodália - e de fora: Vodafone Mexefest Lisboa, Fiesta del Libro y la Cultura, Festival Aquel Abrazo (Montevideu - Uruguai), entre outros. Uyara cantou ao lado da banda em um evento oficial das Olimpíadas 2016 e fizeram turnê por Portugal, Espanha, França, Argentina, Colômbia, Uruguai, Venezuela e Argentina.

SERVIÇO

Lançamento Single Uyara Torrente

Data: 17 de agosto