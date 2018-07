Você está preparado para a volta às aulas de seus filhos?

Christian Barbosa

Mais um período de férias escolares está terminando, e chega o momento de retomar a rotina e se preparar para a volta às aulas dos filhos. Mas, nesse período, o problema não se resume à questão da matrícula, uniforme e material escolar. É preciso considerar, também, as atividades, trabalhos, provas entre outras tarefas que fazem parte da rotina de quem estuda.

Muitos pais se preocupam em como organizar a vida escolar dos filhos e fazer com que as crianças iniciem desde cedo bons hábitos de planejamento e organização. E o primeiro passo para que isso se concretize é não transformar a administração do tempo e a ordem em uma atividade chata ou complexa. Ela deve ser uma tarefa leve, gostosa. Aliás, quando bem feito, esse planejamento ajuda também a aumentar a interação familiar.

Para crianças com mais de 11 anos de idade, a tecnologia pode ser um recurso interessante. Hoje, as crianças nessa faixa etária já utilizam Facebook, Twitter, jogos online, e-mail, entre outros. Então, por que não colocar a agenda escolar e os afazeres na Internet também? O Google Calendar ou o Neotriad são ferramentas que podem ser usadas para isso.

Nessa agenda virtual, é fundamental registrar os compromissos fixos, como horários das aulas, datas de provas, datas de atividades extracurriculares com dia fixo – como inglês e natação –, aniversário dos colegas, passeios escolares e festas.

Outro hábito importante é estimular o seu filho a criar uma tarefa com dois a três dias de antecipação à data do evento principal. Se ele tiver prova de matemática na quinta-feira, por exemplo, marque uma tarefa para a segunda-feira: “estudar para a prova de matemática”; e assim por diante com trabalhos e outras atividades. Se a matéria para estudar for muito grande, divida em mais um dia. Quando ele voltar da escola, a primeira ação deve ser passar tudo o que as professoras enviaram de atividades, trabalhos e compra de material. Isso o ajudará a não se perder com as datas.

Delegar tarefas também é parte da gestão do tempo e ganho de produtividade. Se a professora solicitar uma foto dos avós para ele levar à escola, por exemplo, ele precisará ir à agenda, criar uma tarefa e delegar para o responsável com antecedência. Assim, você ficará sabendo o que precisa fazer antes da hora e ele criará a responsabilidade de delegar, entendendo que ele é o responsável pelo resultado final (entrega).

Ao estimular os filhos logo cedo, eles criam bons hábitos que os ajudarão na vida profissional. Já para quem tem crianças pequenas (a partir dos 4 anos), a técnica também funciona, mas, neste caso, você precisa criar um quadro e colocar no quarto delas para estimular esse “planejamento visual”.

A realização deste projeto familiar, além de eficaz, é uma ótima oportunidade de aproveitar o tempo ao lado dos filhos. Organize-se e boa volta às aulas!



Christian Barbosa é o maior especialista no Brasil em administração de tempo e produtividade e CEO da Triad PS, empresa multinacional especializada em programas e consultoria na área de produtividade, colaboração e administração do tempo