'Você está sempre lidando com desespero', diz príncipe William sobre saúde mental

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Príncipe William está lançando um projeto que visa melhorar a saúde mental dos londrinos no trabalho. A publicação do site "Mental Health at Work" ("Saúde Mental no Trabalho") aconteceu nesta segunda-feira (11), mas a ideia do projeto, criado em conjunto com sua esposa, Kate Middleton, e com seu irmão, Harry, existe desde de 2016.

Em um discurso de lançamento, o Duque de Cambridge afirmou que em seus anos de trabalho na Força Aérea Real, como piloto de aviões, via tantas coisas ruins que chegava a se questionar sobre a vida.

"Você está sempre lidando com o desespero, a tristeza e a dor. O atrito se acumula e você nunca tem a oportunidade de descarregar nada", disse.

O projeto alerta os britânicos para um estudo realizado no país, que mostra que 48% dos trabalhadores de lá têm problemas de saúde mental relacionados ao trabalho. Porém, apenas 2% chegam a levar seus problemas até o RH.

"Você é humano e muitas pessoas esquecem de suas batalhas. Você precisa se fechar e focar para fazer o trabalho, mas eventualmente alguma coisa perfura essa armadura", disse William.

No novo projeto, são fornecidas informações e ferramentas para que as pessoas possam falar abertamente sobre saúde mental com seus empregadores e colegas de trabalho.