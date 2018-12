Volante que estava no Coritiba acerta com clube paulista

Silvio Rauth Filho

O volante Uillian Correia, 29 anos, foi emprestado pelo Vitória ao Red Bull Brasil, de Campinas (SP), para a disputa do Campeonato Paulista 2019. O jogador disputou a Série B de 2018 pelo Coritiba, também cedido pelo clube baiano.

Uillian era um dos pouco jogadores do Coxa com salários acima dos R$ 100 mil mensais. A contratação dele foi um pedido do técnico Eduardo Baptista, segundo declarações do presidente Samir Namur, em entrevistas.

Entre os 38 jogadores que disputaram a Série B pelo Coritiba, Uillian Correia teve a 26ª nota média no site Sofascore, que avalia o desempenho dos atletas utilizando estatísticas. Ele ficou com 6,65 nesse ranking. Os piores do time nessa lista foram os laterais Carlos César (6,25) e Rodrigo Ramos (6,37) e o ponta Iago Dias (6,44). Os melhores foram o lateral Leandro Silva (7,16), o goleiro Wilson (7,13) e o zagueiro Alan Costa (7,03).

Uillian foi revelado na base do Atlético-PR e depois rodou por Rio Branco (PR), Santa Cruz (RS), Pelotas (RS), Paços Ferreira-POR, Feirense-POR, Sampaio Corrêa (MA), Ceará, Cruzeiro e Santa Cruz (PE).