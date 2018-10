Volkswagen apresenta T-Cross, seu primeiro jipinho nacional

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Volkswagen, enfim, tem seu utilitário compacto e urbano. A marca alemã apresenta nesta quinta (25) o T-Cross, que chega às lojas no segundo trimestre de 2019.

O carro será produzido em São José dos Pinhais (PR) e marcará a volta dos trabalhadores que ainda estão afastados da linha de produção, em programas de proteção ao emprego. Cerca de 500 funcionários retornarão à fábrica em abril de 2019.

A versão nacional do jipinho é maior que a europeia e tem detalhes visuais exclusivos. Um deles é o nome gravado no para-choque dianteiro, em uma barra cinza.

"O T-Cross tem o mesmo nome na na Ásia, na Europa e na América do Sul, mas o carro apresentado aqui é diferente. A versão feita no Paraná é mais alta e tem mais espaço, porque os argentinos e os brasileiros usam esse modelo como um carro para a família toda", afirma Jürgen Stackmann, responsável por vendas, marketing e pós-vendas no grupo Volkswagen. "Além disso, há características que a versão europeia não tem, como a saída de ar-condicionado na parte de trás."

A distância entre-eixos de 2,65 metros, a mesma do sedã Virtus, é a maior diferença em relação ao jipinho europeu, que utiliza a base do Polo, 9 cm menor.

A diferença é possível devido à modularidade da plataforma MQB, presente em quase todos os novos modelos da Volkswagen.

Todos os motores do T-Cross serão turbo flex. A versão 1.0 TSI oferecerá 128 cv de potência, enquanto a 1.4 terá 150 cv. A segunda opção será equipada exclusivamente com câmbio automático de seis marchas produzido pela empresa japonesa Aisin.

O utilitário compacto já demonstrou suas qualidades em testes com protótipos realizados na Alemanha e no interior de São Paulo. Seu maior desafio, porém, será superar o atraso.

A Volkswagen viu o segmento de jipinhos urbanos nascer em 2003, com o Ford EcoSport. Viu também o surgimento de Renault Duster, Honda HR-V, Jeep Renegade, Nissan Kicks e Chevrolet Tracker, entre outros. Somente agora tem um produto apto a enfrentá-los.

A motorização moderna e os itens de segurança –todos os T-Cross serão equipados com airbags laterais– colocam o compacto da Volks em posição de destaque, mas ainda faltam seis meses para a sua chegada ao mercado.

Seu maior teste será em novembro, no Salão do Automóvel de São Paulo, quando o público poderá vê-lo de perto.