Volkswagen terá novo carro compacto e não vai desistir do diesel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Volkswagen terá um novo automóvel global compacto desenvolvido na América do Sul e, apesar de todos os problemas recentes, não vai desistir do diesel.

As informações foram confirmadas nesta terça (14) por Herbert Diess, presidente mundial do grupo Volkswagen. O executivo esteve no país para reuniões com a diretoria da empresa e também concessionários e representantes de sindicatos.

Segundo o presidente da montadora, o novo modelo de baixo custo atenderá primeiro aos mercados da América Latina. Esse veículo deverá ser fabricado no Brasil e fará parte de um novo ciclo de investimento no país –o atual, de R$ 7 bilhões, será encerrado em 2020.

O futuro automóvel irá substituir a geração atual do Gol, que acaba de receber uma versão com câmbio automático.

Embora deva ser um veículo completamente novo, é provável que o nome Gol seja mantido.

Sobre o diesel, Diess afirma que a era desse combustível ainda não chegou ao fim, pois é necessário para abastecer veículos que precisam de maior autonomia para percorrer longas distâncias e transportar cargas.

Contudo, ele reforça que a marca tem investido na eletrificação, com foco em modelos compactos e médios, de apelo urbano.

O presidente mundial da Volkswagen diz que a empresa ainda paga caro pelo escândalo do diesel, descoberto em 2015. A montadora utilizou um software que adulterava testes de emissões feitos em bancadas, fazendo seus carros parecerem menos poluentes do que realmente eram.

Além das pesadas multas, a empresa perdeu valor acionário e participação de mercado, mas Diess afirma que os resultados atuais têm sido positivos.

A montadora vendeu 5,52 milhões de veículos globalmente no primeiro semestre de 2018, um aumento de 7,1% sobre o mesmo período de 2017.