Volta às aulas terá blitze de trânsito nas escolas até o dia 17 de agosto

Da Redação Bem Paraná

A Escola Pública de Trânsito (EPTran) preparou uma série de atividades de conscientização para um trânsito mais seguro, com foco na volta às aulas dos estabelecimentos de ensino municipais. A rede voltou às aulas ontem. Desta vez, as ações educativas contarão com a participação da Guarda Municipal Mirim (GMM), além dos agentes de trânsito.

A cada dia, até o dia 17 de agosto, a comunidade escolar das dez Administrações Regionais da cidade será contemplada. A primeira delas, foi na Matriz (Escola Municipal Vila Torres), nos períodos da manhã e da tarde. Hoje é a vez da Regional Bairro Novo, na Escola Municipal Paulo Freire, no Sítio Cercado. A abordagem educativa no trânsito acontece das 9 horas às 10h30 e das 14h30 às 16 horas.