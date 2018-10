Volvo confirma lançamento de novo sedã no Brasil, importado dos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após lançar uma série de utilitários no Brasil, a marca sueca Volvo se volta para os sedãs. As vendas do modelo grande S90 (R$ 366 mil) começaram em setembro, e a empresa confirma para 2019 a estreia do médio S60.

O carro vai chegar às lojas entre julho e agosto, importado dos Estados Unidos. A fábrica, que fica na Carolina do Sul, é a primeira da empresa na América do Norte.

A terceira geração do S60 será vendida no Brasil com motor 2.0 turbo, já utilizado nos utilitários XC60 e XC90. Os modelos são construídos a partir da mesma plataforma.

A configuração mais potente —a híbrida T8- terá 405 cv de potência. O motor elétrico adicional permite rodar por cerca de 40 km na cidade sem queimar gasolina e pode ser recarregado na tomada.

O sedã resgata o desenho tradicional da Volvo, com ângulos retos. A geração que chegou ao país em 2011 tinha contornos arredondados, similares aos de cupês esportivos.

Com 12,6 cm extras no comprimento, o S60 oferecerá mais espaço interno e no porta-malas, que passa de 380 litros de capacidade para 442 litros. Os preços só serão divulgados perto do lançamento.

O modelo perua, chamado V60, está nas lojas desde agosto e custa R$ 200 mil na versão 2.0 T5 (258 cv).