Volvo FH comemora 25 anos com edição especial

Nilton Saciotti

A marca Volvo tem muita identificação com Curitiba e o Paraná desde a inauguração de sua fábrica em 1.980 quando começou a produzir os modelos FM, com motor na frente da cabine até que em até que em 1.993 chegaram os FH12 com cabine avançada considerado ousado e inovador considerado um modelo premium. Com mais de 130mil unidades vendidas na América Latina o modelo comemora a sua “Bodas de Prata” com o mercado nacional e para comemorar lança a série especial “FH 25 anos”. Serão produzidas apenas 25 unidades com design exclusivo, diversos itens de conforto e muita segurança em duas opções de potência e configuração de tração: FH 460 6×2 e FH 540 6×4, sempre com a cabine mais topo da marca, a Globotrotter. Ela vem completa em termos de defletores, com laterais, de teto e saias laterais com visual marcante, na cor Vermelho Perolizado, numa referência às primeiras unidades do modelo ainda importadas da Suécia. Ainda na parte externa, destaques decorativos em prata, cinza e laranja caracterizam a série especial, identificada também por faixas que formam o número “25”. Esses elementos combinam ainda efeitos 3D com sombras, numa referência ao design típico do início dos anos 1990. No interior luxuoso se destaca. Detalhes na cor laranja estão presentes nos cintos de segurança, cortinas, tapetes e decalques refletivos nas portas. Os bancos combinam tecido e couro, conciliando design e conforto. Completam o pacote interno o volante com acabamento em couro, multimídia com tela touch 7", câmera de ré, escotilha superior com acionamento elétrico e geladeira. Na parte mecânica, a série 25 anos está disponível nas versões 6x2, com motor de 460 cv / 2300 Nm e 6x4, com motor 540 cv / 2600 Nm. Na parte de segurança conta com todos os equipamentos disponíveis no Brasil: controle eletrônico de estabilidade, sensor de mudança de faixa, sensor de ponto cego, piloto automático inteligente (anticolisão), sensor de chuva, freios eletrônicos a disco com ABS e airbag para o condutor. Mais detalhes em www.tudoauto.com.br.