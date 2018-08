Volvo lança a versão de entrada T4 do XC40 por R$ 169.950

A Volvo trouxe para o Brasil a versão de entrada T4 do SUV compacto “premium” XC40, que tem preço sugerido de R$ 169.950. De série, o SUV traz o “City Safety”, que traz frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, inclusive à noite. O motor é o mesmo 2.0 turbo das versões mais caras, porém ajustado para render 193 cv e 30,6 kgfm, sempre associado à transmissão automática de oito marchas. Com esse conjunto, diz a Volvo, o XC40 T4 é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 8,4 segundos, com velocidade máxima de 210 km/h. A tração é dianteira nessa configuração - nas demais, ela é integral. A lista de itens de série inclui faróis full-LED com luz alta automática e luzes de condução diurna, central multimídia com tela tátil de nove polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, painel de instrumentos digital com tela de 12,3 polegadas, sete airbags, rodas de liga leve de 18 polegadas, ar-condicionado digital, bancos de couro (o do motorista tem ajustes elétricos e memória), sensores traseiros de estacionamento, barras longitudinais de teto e sensores de chuva e crepuscular. O único opcional é o pacote “Pilot Assist”, que agrega R$ 5.000 ao preço final e traz recursos de condução semiautônoma, como leitura automática de placas de trânsito, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (que freia o veículo automaticamente) e assistente de manutenção de faixa.



