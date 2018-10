Volvo S90 T8 híbrido chega ao Brasil por R$ 365.950

Da redação

A marca Volvo no Brasil é usada por duas empresas hoje totalmente distintas. A Volvo Caminhões, com planta em Curitiba, é a “Volvo pura”, ainda administrada em Gotemburgo na Suécia onde foi fundada em 1927 e a Volvo Carros fabricante de automóveis premium que depois de passar pela Ford, é administrada por um grupo chinês desde 2.010, mas sem perder as características da marca sueca principalmente no item segurança. A Volvo Car já vende o S90 T8, seu terceiro carro híbrido no mercado brasileiro. O sedã tem a mesma motorização e a plataforma que equipam o recém-lançado XC60 T8, com o motor 2.0 a gasolina (320 cv) e o elétrico (87 cv) produzem 407 cavalos. Fabricado na cidade chinesa de Daiquin, ele tem preço sugerido de R$ 365.950.

O sedã acelera de zero a 100 km/h em 4,9 segundos. Como híbrido plug-in, pode ser recarregado em sistemas públicos ou em instalações adaptadas para 220 volts. Seu câmbio automático tem oito marchas. O XC60, ele também é capaz de rodar apenas no modo elétrico por até 40 quilômetros. Quando combina o uso dos dois motores ele percorre 21,3 km/l na cidade e 25,6 km/l, de acordo com o Programa de Etiquetagem Veicular.

Entre os destaques de tecnologia e segurança estão o sistema Park Assist, que estaciona o carro em vagas paralelas ou perpendiculares, e o Head-Up Display, que projeta as principais informações do painel no para-brisa, evitando que o motorista desvie os olhos da pista, o conjunto de quatro câmeras com visão integrada de 360 graus. O S90 tem som Bowers & Wilkins de 1,4 mil watts com 19 alto-falantes. E recebe o sistema Pilot Assist, que usa sensores e câmeras para monitorar as faixas das vias. Permite controlar a aceleração, a frenagem e a movimentação do volante até 130 km/h. O sistema atua em situações de tráfego intenso nas grandes cidades, mas também oferece segurança na estrada.

A central multimídia tem tela sensível ao toque de nove polegadas e é compatível com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. O carro traz ainda o sistema City Safety de frenagem automática, aviso de mudança de faixa, alerta para pontos cegos (especialmente útil para avisar sobre a aproximação de motos) e também um sistema de mitigação de acidentes com veículos que trafegam em sentido contrário. Ele alerta o motorista sobre a invasão da pista oposta e ajuda a trazer o carro de volta à sua faixa.