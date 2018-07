Volvo Trucks

Programa Volvo de Segurança no Trânsito doa cabine de caminhão para Corpo de Bombeiros de Curitiba. A cabine de caminhão Volvo será utilizada para o treinamento dos profissionais do Corpo de Bombeiros que atuam em resgate e salvamento decorrentes de acidentes de trânsito na capital paranaense e região Centro-Sul de Curitiba e tem o objetivo de orientá-los sobre os pontos estruturais da célula de sobrevivência para preservar vidas.

Volvo Car

O Novo Volvo XC40, Carro Europeu do Ano, obteve a pontuação máxima de 5 estrelas nos testes de avaliação de segurança independentes Euro NCAP. Este modelo junta-se agora aos modelos da gama 60 e 90 da Volvo que, anteriormente, já haviam também recebido avaliações máximas. Os testes de 2018 realizados por esta organização têm-se revelado os mais exigentes de sempre com novos desafios relacionados com tecnologias de segurança, onde se inclui a deteção de ciclistas com travagem automática e sistemas de manutenção da faixa de rodagem.

GM RS

A unidade da GM Mercosul em Gravataí (RS) está comemorando nesta sexta-feira (20) 18 anos de atividades com a produção do veículo 3,5 milhões. A marca histórica foi alcançada por um modelo Onix Activ, na cor Laranja Burning. A unidade foi a primeira fábrica de automóveis da GM a instalar-se fora do estado de São Paulo e pioneira no setor automotivo ao adotar o conceito de condomínio industrial, reunindo em um mesmo site seus principais fornecedores, os chamados sistemistas. Com foco na sustentabilidade, o complexo de Gravataí tornou-se o primeiro da companhia no país a reciclar 100% dos resíduos industriais gerados a partir do seu processo produtivo.