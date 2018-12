Vontade de atacante do Atlético teria pesado para transferência para o São Paulo

Redação Bem Paraná

O atacante Pablo, do Atlético, está de saída, rumo ao São Paulo. A transferência ficou virtualmente concretizada na segunda-feira (17) e foi comentada durante o sorteio dos grupos da Copa Libertadores de 2019. Segundo a imprensa paulista, o que pesou a favor da negociação foi a vontade do jogador.

Pablo era procurado não apenas pelo São Paulo, mas também pelo Flamengo – que havia oferecido uma proposta financeira semelhante. Ainda se falou que Corinthians e palmeiras também estariam interessados. A opção de escolher o São Paulo teria partido do atacante.

Nenhum dos clubes oficializou a transferência. Faltam apenas alguns detalhes. Para levar o atacante, o São Paulo teria oferecido 7,7 milhões de euros (R$ 34,1 milhões), mais dois jogadores por empréstimo – algo que ainda pode não ser concretizado. O Atlético, porém, aceitou negociar apenas 70% dos direitos econômicos, pelo valor de 7 milhões de euros (R$ 33 milhões). E ficaria com o porcentual restante para uma negociação futura.

“Nossa intenção seria mantê-lo, mas há um conflito muito grande entre nossos interesses e os do atleta. Não temos condições de caixa que esses clubes têm para pagar”, disse Petraglia, à Fox Sports, na segunda-feira. “Temos que priorizar a vida do jogador, a carreira e o futuro dele. O clube tem que buscar outro que substitua e segue a vida”. No São Paulo, Pablo deve receber salário de R$ 450 mil, quase o dobro do que ganhava no Atlético (R$ 260 mil).

Pablo, de 26 anos, foi o artilheiro do Atlético na campanha vitoriosa da Copa Sul-Americana, com 5 gols. Também foi o goleador máximo do clube neste ano, com 18 gols.