Votação de brasileiros no exterior já terminou em 71 países

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O período para brasileiros votarem no exterior terminou em 71 países até as 15h deste domingo (7), segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A localidade cujo prazo de votação terminará mais tarde é Vancouver, no Canadá. Lá, a conclusão só ocorrerá às 21h (horário de Brasília).

Após a conclusão, são fixados os resultados da seção na porta das salas. Apesar da divulgação de fotos desses resultados parciais nas redes sociais, o resultado oficial da votação de brasileiros no exterior terá divulgação oficial somente às 19h (horário de Brasília). Esse é o mesmo horário de publicação dos demais resultados da apuração de votos para presidente.

No total, 500,7 mil brasileiros estão registrados para votar para presidente no exterior em 171 cidades neste ano. Esse número cresceu 40% em relação a 2014, quando havia 354,2 mil pessoas nessa situação.