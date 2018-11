Votação de brasileiros no exterior termina em 16 países

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O período de votação de brasileiros no exterior para o primeiro turno das eleições de 2018 terminou em 16 países até as 7h (horário de Brasília) deste domingo (7).

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que já foi concluída a votação nos seguintes locais: Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Cingapura, Filipinas, Malásia, Hong Kong, Timor Leste, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Índia e Nepal.

Até as 10h, a votação também estará concluída nos Emirados Árabes e Omã, segundo o TSE. No total, 500,7 mil brasileiros estão registrados para votar para presidente no exterior em 171 cidades diferentes neste ano. Em relação a 2014 (354,2 mil pessoas), houve um crescimento de mais de 40%.