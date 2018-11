Votação de Dilma tem competição de vaias e gritos de apoio em BH

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) votou por volta das 10h deste domingo (7) em um colégio na região da Pampulha em Belo Horizonte. Dilma lidera as intenções de voto para o Senado em Minas.

O colégio é próximo à casa da mãe de Dilma, onde a ex-presidente está morando desde o início da campanha. A ex-presidente fez o caminho a pé sob guarda-chuvas de seguranças, pois garoava.

Durante o caminho, recebeu abraços, mas ao chegar ao colégio houve vaias e gritos de Bolsonaro. Apoiadores que a acompanhavam gritavam "Dilma" para abafar o protesto.

A gritaria permaneceu no corredor, enquanto Dilma votava. Ao sair, utilizou outro portão, evitando as vaias. Antes de entrar no carro, recomendou à imprensa: "votem consciente".

Dilma estava acompanhada do governador Fernando Pimentel (PT), que concorre à reeleição, de deputados estaduais, do deputado federal Patrus Ananias (PT-MG) e do cantor Flávio Renegado.

Os políticos esperaram na casa de Dilma pela chegada do governador. Ele votou na zona sul por volta das 9h e depois acompanhou a ex-presidente, que, por outro lado, não esteve com Pimentel no momento da votação.

Questionado pela reportagem, Pimentel afirmou que Dilma não o acompanhou porque "não deu tempo", já que os dois marcaram a votação no mesmo horário. Algumas pessoas votaram no colégio usando camisas verde e amarelas, numa referência de apoio a Jair Bolsonaro (PSL).

"Vou ficar aqui e falar Dilma não", disse uma senhora com a camisa do Brasil, que acabou desistindo de esperar a petista.

O advogado Ygor La Rocca Teixeira, 48, reciclou uma blusa de 2016, que estampa um desenho do rosto de Dilma com um veto. Teixeira diz que não sabia que Dilma votava no mesmo colégio que ele e que usava a blusa em protesto pela "roubalheira, má administração e falta de liderança".

A votação foi acompanhada pelos seguranças de Dilma e Pimentel, além da Polícia Federal, Polícia Militar e funcionários do Tribunal Regional Eleitoral de Minas.