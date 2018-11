Votação do primeiro turno começa em países do outro lado do mundo

Jonas Valente - Agência Brasil

Já começou a votação do primeiro turno das eleições 2018. Brasileiros residentes na Nova Zelândia foram os primeiros, começando a depositar os votos na urna às 16h, horário do Brasília. Moradores e votos em trânsito no exterior podem apenas escolher entre os candidatos à Presidência da República.

Às 19h, horário de Brasília, será a vez dos brasileiros na Austrália irem às urnas. Em seguida, terão início as votações no Japão e na Coreia do Sul.

Do outro lado do globo, brasileiros no extremo oeste terão que esperar. Nas cidades de Vancouver, Canadá, e na costa oeste dos Estados Unidos, nas cidades de Los Angeles e São Francisco, as votações terão início somente às 12h de domingo (7).

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no total, são mais de 500 mil brasileiros votando no exterior. Eles estão distribuídos em 171 localidades em 99 países. As nações com mais eleitores são Estados Unidos (160 mil), Japão (60 mil) e Portugal (39 mil). Entre as cidades, as com maior colégio eleitoral são Boston (35 mil) e Miami (34,3 mil), ambas nos Estados Unidos.

Para votar, os eleitores estrangeiros devem apresentar documento oficial brasileiro com foto. Assim como no caso dos residentes aqui, os locais de votação podem ser conferidos no site do TSE (tse.jus.br).