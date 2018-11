'Votem com o Brasil, com a família e com Deus acima de tudo!', diz gestor do Sesc/Senac do Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Votem com o Brasil, com a família e com Deus acima de tudo!", pede Luiz Gastão Bittencourt, administrador do Sesc/Senac do Rio, em carta divulgada para funcionários na intranet.

E o homem que melhor resumiria essa trinca, segundo ele, é Jair Bolsonaro (PSL). O presidenciável, diz, irá defender a propriedade privada e a livre iniciativa, pilares do livre mercado.

"Não tenho dúvida nem medo de comentários que afirmam que Paulo Guedes, pessoa que deverá ser o homem forte da economia do governo Bolsonaro, vai mexer ou mesmo acabar com as contribuições do sistema S", diz Bittencourt, que ressalta ter sido eleito vice-presidente administrativo da Confederação Nacional do Comércio.

Considerado "paraestatal" pelo Tribunal de Contas da União, o Sistema S sobrevive do repasse de contribuições compulsórias das empresas sobre suas folhas de pagamento.