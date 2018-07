Vozes de Abrigo, da Cia Laica, volta a se apresentar em Curitiba

Da redação

O espetáculo Vozes de Abrigo da Cia Laica volta a apresentar em Curitiba. Serão apenas quatro apresentações, que aconteceram no Teatro Novelas Curitibanas. A primeira delas será hoje, às 20 horas.

A peça, com direção geral de Fábio Nunes Medeiros e música original de André de Souza, conta histórias fictícias e reais de crianças de abrigos, se utilizando das linguagens do teatro de animação e do espetáculo dramático musical.

O espetáculo reconstrói histórias vindas de abrigos, e tem perspectiva abrir caminhos para várias reflexões, especialmente sobre nossa responsabilidade perante a situação de abandono e também de abrigo.

O diretor ressalta que está bem entusiasmado com a apresentação do espetáculo no Teatro Novelas, principalmente por três motivos: para atender uma demanda de interesse do público que se manifestam constantemente nas redes sociais da companhia, por estar dentro da Mostra Emergente, abraçando a causa do teatro independente e, por fim, pela adaptação da peça correspondente a estrutura física do Teatro Novelas, que é um casarão e pode contextualizar o enredo do espetáculo. Neste último quesito, o diretor ressalta que a peça incorporará a estrutura arquitetônica do teatro, levando o público a sensação de estar de fato num abrigo.

O espetáculo estreou em dezembro de 2016 e fez uma curta temporada no Festival de Teatro de Curitiba deste ano, sendo um sucesso de público.



SERVIÇO

Espetáculo dramático musical com teatro de animação

Onde: Teatro Novelas Curitibanas

Quando: De hoje a domingo, às 20 horas

Quanto: R$ 20 e R$ 10 (meia)