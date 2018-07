VW lança Golf e Golf Variant com novo visual 

Os novos modelos Golf e Golf Variant 2018, chegam com novidades visuais, motores mais potentes e mais equipamentos de série. Produzido em São José dos Pinhais, o Golf é oferecido em três versões – Comfortline, por R$ 91.790; Highline a R$ 112.190 e GTI, por R$ 143.790. As novidades para o hatchback são a adoção da transmissão automática de 6 marchas para a versão Comfortline, combinada ao motor 200 TSI Total Flex, que passa a desenvolver até 128 cv, e o incremento de potência para o GTI, cujo motor 350 TSI agora entrega 230 cv. Já o Golf Variant é fabricado na planta de Puebla, no México e oferecido nas versões Comfortline ( R$ 102.990) e Highline (R$ 113.490), ambas equipadas com o motor 250 TSI Total Flex de 150 cv, combinado à transmissão automática de 6 marchas. A capacidade do porta-malas é de 650 litros, expansível a 1.620 litros com o banco traseiro rebatido. Golf e Golf Variant ganharam novos para-choques, rodas, faróis com luzes diurnas de LED em todas as versões (full LED nos Golf Highline e GTI) e lanternas de LED com novo arranjo de luzes. Por dentro, a versão de entrada Comfortline dos dois modelos traz a nova central multimídia Composition Touch com tela de 83†, volante multifuncional revestido em couro e com borboletas para troca de marcha, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, retrovisor interno eletrocrômico, piloto automático e câmera de ré. Já na configuração Highline as novidades são o sistema multimídia com tela de 83† e a chave presencial. Opcionais até então, os bancos dianteiros com aquecimento passaram a ser item de série na Golf Variant Highline. O Golf GTI agora sai de fábrica com o painel digital configurável com tela de 12,33†.