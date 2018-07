VW T-Cross

A Volkswagen divulga informações do T-Cross, assim como as primeiras fotos do carro com um colorido disfarce. O utilitário esporte compacto, derivado da plataforma MQB A0 que serve a Polo e Virtus, será lançado em outubro no Salão de Paris e logo depois no de São Paulo. A versão brasileira, porém, será um pouco mais comprida que a europeia das fotos: 4,19 metros, em vez de 4,11 m, com entre-eixos agora confirmado de 2,65 m. O SUV A versão nacional do T-Cross será fabricada em São José dos Pinhais (PR) a partir de janeiro de 2019. O modelo deve chegar às ruas brasileiras entre fevereiro e abril do ano que vem para colocar a Volkswagen no segmento dominado por Honda HR-V, Jeep Renegade, Nissan Kicks, entre outros, custando entre R$ 80 mil e R$ 100 mil.

Motor Show



Neste ano o maior parque de diversões a motor do Brasil, O MOTOR SHOW, completa 7 anos e está cheio de novidades! Em Curitiba o evento receberá um novo formato: o MS TRADE SHOW um evento que tem como objetivo a fomentação de negócios para os segmentos custom, performance e acessórios automotivos. O evento acontece de 03 a 05 de agosto no USINA CINCO (1-191, R. Constantino Bordignon - Prado Velho) em Curitiba.