Wagner Moura e Penélope Cruz farão filme de espionagem 'Wasp Network'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wagner Moura, Penélope Cruz e Gael García Bernal integram o elenco de "Wasp Network". Olivier Assayas dirige e assina o roteiro.

Também fazem parte do time Pedro Pascal, conhecido por "Narcos" e "Game of Thrones", e Edgard Ramírez, que interpretou Gianni Versace na segunda temporada de "American Crime Story".

O roteiro é baseado no livro "Os Últimos Soldados da Guerra Fria", (R$ 21,90, 416 págs., Cia. das Letras) escrito pelo brasileiro Fernando Morais, que narra a história da Rede Vespa, grupo de espiões cubanos que, no início da década de 1990, atuou nos Estados Unidos, com o objetivo de se infiltrar em organizações americanas contrárias ao regime de Fidel Castro.

O filme é produzido pela RT Features, do brasileiro Rodrigo Teixeira, que tem no currículo filmes como "Frances Ha" (2012) e "Me Chame Pelo Seu Nome" (2017), incluindo uma indicação ao Oscar.