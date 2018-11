Waldez, do PDT, e senador Davi, do DEM, disputam segundo turno no AP

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O atual governador Waldez Góes (PDT) e o senador Davi Alcolumbre (DEM) disputarão o segundo turno das eleições estaduais do Amapá.

No primeiro turno, realizado neste domingo (7), Waldez teve 48% dos votos, frente a 34% de Davi.

Aliado do ex-presidente José Sarney (MDB), Waldez chegou a ser preso pela Operação Mãos Limpas, em 2010, acusado de desviar recursos públicos da Educação. No ano passado, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) rejeitou a última ação penal contra o ex-governador por entender que não havia provas suficientes de envolvimento em atos ilícitos.

Waldez tem a maior coligação --oito partidos, além do PDT, apoiam sua candidatura. Entre eles, estão o MDB, o PRB e o PCdoB.

Mais do que apresentar propostas, sua campanha tem focado nas ações promovidas pelo seu governo. O governador diz que regularizou a situação fiscal do estado, cortando gastos com a máquina pública. Ele também promete ampliar as escolas de ensino integral e militar implantadas em seu mandato.

Davi Alcolumbre não teve cargos no executivo. Foi eleito deputado federal em 2002 e reeleito em 2006 e 2010.

Além do DEM, nove partidos de centro, como o PSDB e o PP, formam sua coligação.

A Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu parecer em favor da cassação do diploma de senador de Davi, eleito em 2014. Ele responde a ação na Justiça Eleitoral, acusado de ter cometido irregularidades na prestação de contas de sua campanha.

O senador promete que, se eleito, investirá em tecnologia para as forças de segurança e que terminará a construção da ponte sobre o Rio Jari, que ligará o Amapá ao Pará. Ele também diz que prevê um novo hospital de emergência em Macapá.