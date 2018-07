Wenger se diz arrependido por ter ficado 22 anos no Arsenal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após quase três meses do anúncio de sua saída do Arsenal, o técnico Arsène Wenger considera que um dos seus maiores erros foi permanecer no mesmo clube por 22 anos. O comandante trabalhou nos Gunners entre os anos de 1996 e 2018.

"Talvez permanecer no mesmo clube por 22 anos", disse Wenger, à rede alemã de televisão RTL, quando foi perguntado sobre qual seria o seu maior erro. "Sou alguém que gosta de se mover muito, mas também gosto de um desafio. Virei prisioneiro do meu próprio desafio", acrescentou o técnico.

Wenger explicou que errou, porque acabou levando as pessoas a sua volta para o desafio que ficou focado. Segundo o treinador, ele ignorou muitas coisas para perseguir o objetivo.

"Me arrependo de ter sacrificado tudo, porque magoei muitas pessoas ao meu redor. Eu negligenciei muitas pessoas, negligenciei minha família, meus parentes mais próximos. Na parte mais profunda, o homem obcecado é egoísta na busca do que ama", falou Wenger.