Wes Anderson estreia como curador em exposição no maior museu da Áustria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A abertura de "Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures" (Múmia de Spitzmaus num Caixão e outros Tesouros) mais parecia uma premiére de cinema do que uma abertura de exposição.

A mostra foi curada pelo diretor de cinema Wes Anderson e por sua companheira, a designer e escritora Juman Malouf.

Com a presença de figuras da sétima arte como Tilda Swinton, Jason Schwartzman e alguns membros da família Coppola estiveram na abertura, no museu Kunsthistorisches, em Viena, na Áustria.

A exposição conta com uma seleção, feita pelo casal, de cerca de 400 objetos da coleção do museu, que incluem antiguidades da Grécia Antiga, Império Romano e Egito, pinturas do século 17 e peças do tesouro imperial austríaco.

Em vez de dispor os objetos separando-os por período histórico ou por grau de importância, Anderson e Malouf organizaram as peças por cor, tamanho e material, de forma semelhante ao que o cineasta costuma fazer em seus filmes.