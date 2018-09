Wesley Safadão anuncia nascimento de Dom, seu segundo filho com Thyane Dantas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu Dom, o terceiro filho do cantor Wesley Safadão nesta terça (18) à noite. Safadão já é pai de Yhudy, 6 anos, com a ex-mulher Mileide Mihaile, que está no reality "A Fazenda".

Com Thyane Dantas, o artista tem a filha Ysis, de três anos. Pelo Instagram, o cantor comemorou a chegada do novo herdeiro.

"É com muita alegria que anunciamos a chegada do Dom em nossas vidas. Ele nasceu ontem à noite, foi um momento único e que já esperávamos com o coração cheio de amor desde quando soubemos que ele viria", disse o cantor.

O terceiro filho de Safadão nasce em meio a um conflito que o artista vive com a ex-mulher. Recentemente, o artista publicou uma série de vídeos em seu perfil no Instagram para esclarecer os últimos acontecimentos da confusão os dois.

"Disseram que estou o proibindo de ter contato com a mãe, e isso é mentira", afirma o cantor. "A minha esposa sabe o papel dela, e me ajuda com a criação dos meus filhos", afirma o cantor.

Mileide Mihaile também usou o seu Instagram horas antes para dizer que já estava no limite da situação. "Dói ver como meu filho foi exposto. Não é porque o pai é uma pessoa pública, que ele não responderá pelo que faz", disse a ex-mulher.

Na série de vídeos, ela diz que Thyane tenta tirar dela o papel de mãe de Yudhi e que o menino é impedido de falar ao telefone quando está na casa do pai. "Só eu sei o que o meu filho chega em casa compartilhando o que passou", afirma.