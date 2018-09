Wesley Safadão assume problema na voz, mas mantém apresentações

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Wesley Safadão, 30, usou as redes sociais nesta terça-feira (25) para falar sobre um problema de voz que está tendo. Rouco, ele explicou que está sendo acompanhado por médicos, mas garantiu que manterá sua agenda de shows.

"Tem alguns dias, quase meses que estou meio sem voz", afirmou ele logo após passar por uma laringoscopia, exame para detectar possíveis problemas na laringe.

"Vamos continuar com o acompanhamento do fonoaudiólogo e seguir com a agenda de show normalmente. Continuar o tratamento, melhorando cada dia mais", disse.

"Talvez as pessoas não notem, mas a voz falada está estranha. A voz cantada dava para disfarçar um pouco, mas tem hora que está melhor, tem hora que está ruim. Você acaba forçando mais, acaba ficando preocupado", continuou o cantor em sua conta no Instagram.

Apesar do problema, Safadão fez shows programados para o último final de semana, mas se desculpou por não ter atendido a imprensa. Nos próximos dias, ele volta a subir ao palco.

Nesta quarta (26), estará em Igarapé do Meio (MA), depois serão as vezes de Araruama (RJ), São Carlos (SP), Santa Teresa (ES) e Barcarena (PA).