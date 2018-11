Wesley Safadão diz realizar sonho ao fazer show de quase seis horas em cruzeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram mais de três anos de espera para que Wesley Safadão concretizasse mais um sonho em sua carreira profissional: o Cruzeiro WS on Board. "Tem que sonhar e fazer as coisas com muito amor e profissionalismo", afirma o cantor.

Ao lado da família, dos amigos e de quase 4.300 pessoas, Wesley cantou por pouco mais de seis horas no palco montado no centro do navio MSC Fantasia, na madrugada desta segunda-feira (26). Até então, o artista só havia ficado tanto tempo no palco durante os trios elétricos no Carnaval.

"Estamos sempre fazendo algo diferente, como fizemos com a gravação em Miami. Era um sonho fazer um cruzeiro. A gente sempre tenta colocar em prática e inovar, em algumas situações. Essa é uma delas", disse.

O show começou por volta das 3h30 e se estendeu até quase 10h, mas nem a forte neblina e o vento desanimaram o público, que permaneceu até o início da manhã. A apresentação rememorou as principais canções do cantor e as músicas de seu mais recente álbum, "WS Mais Uma Vez", projeto mais intimista de Wesley, gravado em agosto no Rio e disponibilizado em setembro.

O casal de atores Bianca Bin e Sérgio Guizé, o cantor MC Gui com a família, as irmãs Minerato, Ana Paula e Tatiana, e o ex-jogador Hulk estiveram no navio para prestigiar cruzeiro de Wesley Safadão.

"A gente sabe do carinho das pessoas que estão presentes aqui, nesse primeiro cruzeiro. E isso também tem um significado importante para elas. Tem tantas histórias que vocês não têm noção, como a de um cara que comprou cabine e mudou o nome da acompanhante três vezes. E tem mulher que também fez isso", lembra Wesley.

A ideia do cruzeiro começou ainda em 2015, durante show do cantor em Brasília. De lá para cá, Wesley foi buscando parcerias e consolidando sua carreira solo, que começou em 2014, após deixar a banda Garota Safada.

"Quando anunciamos o cruzeiro, nós tivemos muitos pedidos de reserva. Ninguém esperava tanta reserva e conseguimos que pessoas de todos os estados do país estivessem aqui."

ANIVERSÁRIO A BORDO

Com a ajuda do público, Safadão também se emocionou ao celebrar o aniversário de oito anos de seu filho Yhudy Lima, comemorado neste domingo (25), ao lado da filha, Ysis Dantas, de quatro anos.

Mais cedo, o cantor cearense já havia preparado uma festa surpresa para o filho mais velho, com a presença de familiares e da mulher Thyane Dantas Oliveira, e com o filho do casal, Dom, de apenas dois meses.

"Hoje é dia do aniversário de Yhudy. A família toda não deu para estar aqui. Mas a base familiar é muito importante. Sair do quarto e dar um cheiro nas crianças é muito especial, como a presença de minha mãe, que está comigo desde o início. Ela é muito importante para a empresa e ela está no momento de aproveitar tudo isso."

A apresentação de Wesley era a mais aguardada dos fãs, que enquanto esperavam o show desta segunda-feira, tiveram a oportunidade de assistir Bell Marques e Márcia Fellipe na madrugada de domingo e de se divertir com um stand up de quase duas horas de Tirulipa.

Antes do show de Safadão, DJ Jopin se apresentou no palco principal, que recebe na tarde desta segunda-feira os cantores Thiaguinho e Gabriel Diniz.

O cruzeiro WS no Board saiu do Porto de Santos, no litoral paulista, no sábado (24), passando por Búzios e Ilha Grande, no Rio, e retornando para São Paulo nesta terça (27).

"O que acontece no navio fica no navio. As imagens do primeiro dia parecem de Carnaval ou de Réveillon. A gente só é feliz quando se alegra também com a felicidade dos outros", disse o artista.

Para 2019, Wesley Safadão afirmou que vem com mais parcerias e a gravação de um DVD no Rio, outro sonho antigo. Ele também falou que não pensa em diminuir o ritmo, pois foram longos anos de trabalho até chegar a esse momento.