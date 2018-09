Wesley Safadão e Jorge e Mateus estarão neste sábado no Villa Mix Festival São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece neste sábado (22) o 6º Festival VillaMix, em São Paulo. Depois de Recife, Palmas e Volta Redonda, a edição do maior festival de música sertaneja do país chega com algumas novidades na capital paulista.

"Esse ano, nós decidimos sair de dentro dos estádios de futebol, como foram as últimas edições, para levar o evento para Interlagos, pois acreditamos que o local tem mais a cara do festival. Oferece mais conforto e fácil acesso", comentou Marlus Marcelus, produtor do VillaMix Festival.

Com slogan "Música é Mix", a 6ª edição do festival terá shows de artistas como Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Kevinho e o DJ Alok.

Para acomodar todos esses artistas na agenda, o evento passará a contar com 11 horas de show, indo ate as 4h. "Acreditamos que isso contribuirá muito para termos um evento bastante agitado, alegre, contagiante e com uma diversidade grande de estilos musicais, que já se tornou uma marca registrado do VillaMix Festival", completou o produtor.

Segundo Marcelus, são esperadas 40 mil pessoas. "As expectativas são as melhores possíveis, pois estamos levando esse mix de ritmos, mesclando principalmente o sertanejo com o eletrônico e sempre buscando os artistas que estão no topo a nível nacional e com maior evidência no meio da galera."

Depois de São Paulo, o festival parte para sua primeira edição internacional. No dia 6 de outubro acontece o Villa Mix Festival Lisboa, que trará Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Kevinho, Matheus e Kauan, Blaya, e o DJ Alok.

Wesley Safadão estará apresentando seu novo trabalho que mistura forró e romance, e "WS Mais Uma Vez". A dupla Jorge & Mateus cantará as novas canções do álbum "Terra sem Cep".

O festival acontece no Altice Arena, dentro do Parque das Nações de Lisboa, que tem capacidade para cerca de 20 mil pessoas. A escolha por Lisboa veio da atenção que a capital tem tido ultimamente pelos brasileiros. Em 2017, bateu recorde de visitação com mais de 20 milhões de turistas.

O Villa Mix Festival já recebeu 2 milhões de pessoas e bateu o recorde de maior palco do mundo pelo Guinness World Records em 2015 e 2017. Após a apresentação em Lisboa, parte para Salvador (12/10), Curitiba (10/10) e em Santa Catarina no Beto Carrero World (28/12).

Em suas edições passadas, recebeu artistas internacionais como Maluma, Rudy Mancuso, Nick Jonas e Demi Lovato. Também já se apresentaram no festival artistas como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Paula Fernandes, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo & Luciano, Luan Santana, Matheus & Kauan, Simone & Simaria,