Wesley Safadão faz novos desabafos sobre briga com a ex-mulher pelo Instagram

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Wesley Safadão fez uma série de stories em seu perfil no Instagram para esclarecer os últimos acontecimentos da confusão entre a atual mulher, Thyane Dantes, e a ex, Mileide Mihaile. "Estão usando perfis fakes para plantar novas mentiras sobre a minha família", afirmou o cantor.

Deitado na cama, com aparência cansada e voz afônica, Safadão diz que tem sido acusado de maltratar seu filho Yudhy, 7 anos, e que Thyane estaria tentando roubar a função de mãe de Mileide. "Disseram que estou o proibindo de ter contato com a mãe, e isso é mentira", afirma o cantor. "A minha esposa sabe o papel dela, e me ajuda com a criação dos meus filhos", afirma o cantor.

Ele diz, ainda, que está perto de saber quem está por trás de denúncias que têm sido feitas por meio de perfis falsos na internet. "Estamos perto de solucionar esse caso e saber que vem contando essas barbaridades sobre mim e a minha família nesses perfis falsos. As pessoas acham que a internet é um lugar sem lei, mas espero mostrar logo quem está por trás de tudo isso", afirma o artista.

Safadão reforçou que o motivo da briga entre ele e a ex-mulher nunca foi relacionado a dinheiro. "Achei melhor falar porque uma mentira contada muitas vezes começa a virar verdade. É difícil lutar contra uma pessoa que diz não ter nada a perder", diz o cantor.

Mileide Mihaile também usou o seu Instagram horas antes para dizer que já estava no limite da situação. "Dói ver como meu filho foi exposto. Não é porque o pai é uma pessoa pública, que ele não responderá pelo que faz", disse a ex-mulher.

Na série de vídeos, ela diz que Thyane tenta tirar dela o papel de mãe de Yudhi e que o menino é impedido de falar ao telefone quando está na casa do pai. "Só eu sei o que o meu filho chega em casa compartilhando que passou", afirma.

JUSTIÇA

O valor do pagamento da pensão de Wesley Safadão ao seu filho virou processo judicial. A audiência de revisão aconteceu no dia 2 de agosto deste ano. Segundo nota da assessoria de imprensa de Safadão, "ficou acordado que o valor já pago mensalmente desde 2015, de forma não regulamentada, a partir desta data, seria oficializado e homologado pela juíza em prol do filho".

A nota segue relatando que "em respeito ao ilustre promotor da Vara e à meritíssima juíza, Wesley se resguarda a não divulgar os termos acordados no processo". E encerra com uma declaração de Safadão: "Quero preservar a integridade emocional do meu filho e, nesse momento, só desejo que a paz volte a reinar".