Wesley Safadão faz sua estreia em Paris e assiste a partida de futebol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Wesley Safadão, 30, começou a sua segunda turnê europeia nesta quinta-feira (5). Foi a primeira vez, no entanto, que o forrozeiro se apresentou em Paris.

Safadão cantou no Cabaret Sauvage, inaugurado em 1977 na capital francesa. O local chegou à capacidade total com 1.200 pessoas.

"Foi incrível a energia do show, o carinho dos fãs e especialmente de terem cantando todas as músicas do meu novo projeto 'WS Mais uma vez'. Agora embarcamos para Zurique e vou ter o prazer de reencontrar a amiga Sandra Gomes, foi ela quem me trouxe para cá no ano passado e agora volto pro nosso segundo show em solo europeu", disse o cantor.

Na quarta (3), Safadão assistiu à partida de futebol vitoriosa do París Saint-Germain. No dia seguinte, os jogadores brasileiros Thiago Silva e Marquinhos prestigiaram o cantor em sua apresentação. Em seu Instagram, Thiago Silva registrou o encontro. "Volte sempre a Paris. Que Deus te abençoe", escreveu na leganda da foto.

A turnê do cantor segue para Zurique, e depois para a Lisboa, e termina em Londres, no próximo domingo.