West Ham anuncia a contratação do zagueiro Balbuena

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O West Ham anunciou oficialmente neste sábado (14) a contratação do zagueiro Balbuena. O clube inglês pagou a multa rescisória de 4 milhões de euros que o paraguaio tinha em seu recente contrato com o Corinthians.

Em seu site oficial, o West Ham afirma que o jogador assinou um contrato de três anos. Na descrição, o clube destaque a "visão de gol" do zagueiro paraguaio. Na passagem pelo Corinthians, Balbuena balançou as redes 15 vezes.

Balbuena havia se despedido oficialmente do Corinthians na última sexta-feira (13) pelas redes sociais. "Eternamente agradecido com o clube por tudo. Também à Fiel torcida pelo apoio e carinho. Espero poder ter retribuido tudo isso dentro de campo. Aos meus companheiros, comissão técnica, diretoria e trabalhadores do clube também. Muito obrigado por tudo. O sangue no olho é para sempre, continência eterna para vocês", escreveu.

O paraguaio foi contratado pelo Corinthians no começo de 2016. Depois de uma temporada tímida, Balbuena brilhou no time alvinegro como um dos líderes do elenco. Com ele, a equipe conquistou três títulos: o Brasileirão 2017 e os Estaduais de 2017 e 2018.

O primeiro contrato de Balbuena com o Corinthians se encerraria em dezembro deste ano. A renovação começou a ser discutida no meio da temporada passada, mas só foi concretizada em abril. Nela, a multa rescisória foi definida em 4 milhões de euros, valor considerado baixo até mesmo pela diretoria corintiana, que corria o risco de o atleta sair de graça do clube - ele poderia assinar um pré-contrato a partir de julho.