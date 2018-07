Whatafuck e Lost lançam hambúrguer de cordeiro

Redação Bem Paraná, com assessoria

Tem novidade no Whatafuck. Em uma parceria com a marca de roupa Lost, o hambúrguer de cordeiro entra no cardápio da casa, mantendo a essência de comida descomplicada de rua. São 130 gramas de carne de cordeiro – com blend de pernil e costela – temperado com sal, pimenta do reino e hortelã, montado sobre pão, cebola roxa, tomate e queijo, finalizado com maionese de hortelã.

A receita é de um dos sócios do empreendimento, Guilherme Requião, que chegou ao ponto exato dos ingredientes, mantendo todo o sabor da carne de cordeiro. “Gosto de inventar receitas especiais. O hambúrguer é suave e tem um toque refrescante da hortelã, tenho certeza que todos vão gostar e vai ser mais um sucesso do Whatafuck”, comenta Guilherme. O sanduíche custa R$ 16,50.

A escolha da carne de cordeiro para o hambúrguer é uma referência a ovelha, animal que faz parte da história da marca de surfwear, conhecida como “ovelha negra”. “A criação do hambúrguer é uma homenagem que fizemos a marca Lost, que a partir de agora também assina as roupas dos funcionários da WTF. É uma forma que encontramos de valorizar essa parceria que só reforça a história de sucesso da WTF”, afirma Daniel Mocellin, sócio do empreendimento.

Como tem roupa nova na jogada, o hambúrguer especial ganha também uma embalagem diferenciada com a logo da marca de roupas. “Vamos criar várias ações que envolvem as duas marcas, com ativações bacanas para nossos clientes”, complementa Daniel.

O Whatafuck conta agora com cinco opções de hambúrgueres ao melhor estilo de gastronomia rua – carne, costela, calabresa, vegetariano e cordeiro. “A ideia é sempre manter o cardápio simples e enxuto, com nosso hambúrguer artesanal e de qualidade, com a essência de comer em pé na calçada”, finaliza Daniel.

O Whatafuck conta com dois endereços na capital paranaense: Av. Vicente Machado (nº 845) e Rua Coronel Dulcídio (nº 775). O empreendimento funciona nas terças, das 18h às 00h30, de quarta a sábado, das 18h às 2h, e aos domingos, das 18h às 00h30. Para conhecer um pouco mais sobre a rede Whatafuck, acesse o site www.whatafuck.com.br ou as redes sociais da hamburgueria.