WhatsApp vira opção para incentivar e orientar quem quer emagrecer de forma saudável

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mudar costumes e perder peso pode ser um enorme desafio. Para que clien­tes possam chegar a esse objetivo, em­presas lançaram projetos de emagreci­mento com acompanhamento online, que prometem transformar a mente e alterar hábitos alimentares nocivos.

Um desses programas é o Afine-se, que consiste, primeiramente, em uma consulta presencial com um coach de emagrecimento. Mas o projeto reúne várias frentes: um cardápio montado por nutricionistas, exercícios para se­rem feitos em casa, apoio emocional, cuidados estéticos e suplementos vita­mínicos.

O diferencial é que a equipe acompanha o dia a dia da pessoa por meio de grupos de WhatsApp formados

por até 15 pessoas. O objetivo é incenti­var e orientar esses pacientes.

"A proposta do projeto é rever hábitos e mantê-los por 120 dias, porque, se a pessoa mantiver o planejado nesse pe­ríodo, conseguirá transformar a vida e se adequará ao novo estilo de vida", ga­rante Mariane de Chiara, uma das fun­dadoras do Afine-se.

Segundo ela, os participantes devem postar, no grupo, fotos de seus cafés da manhã, almoços e jantares, além de se­guir os conselhos dos nutricionistas.

A consultora de recursos humanos Lilian Bazotti, 37, aderiu ao méto­do em agosto do ano passado e já per­deu 27 quilos. "No primeiro mês, eu já tinha perdido nove quilos", conta Lilian. "Meu marido viu o resultado e resolveu aderir também. Ele já perdeu 26 quilos."

"Seguimos à risca o cardápio ela­borado pelos nutricionistas do progra­ma, e a mudança em casa foi completa. Eu ainda estou em tratamento e quero emagrecer mais. Sei que vou conseguir, porque confio muito no método, que para mim funciona muito bem."

Para a coach de emagrecimento Vivi Afecto, a proposta é interessante e mo­tivadora, mas não deve ser utilizada por alguém que tenha algum problema de saúde. "Já vi o programa não dar certo com quem tem problema na tireoide, por exemplo. Aconselho fazer um chec­kup antes de começar, para estar em

plenas condições de fazer a dieta e suas restrições alimentares."

O estrategista de emagrecimento Ra­fael Ferreira trabalha com o Afine-se e com o Projeto 45, que também tem acompanhamento por WhatsApp, mas conta com monitoramento médico, ca­so a pessoa precise. Segundo ele, o in­vestimento é alto.

"O Afine-se custa a partir de R$ 2.500, e o Projeto 45, a par­tir de R$ 1.200. Cada um serve para um perfil de paciente", afirma Ferreira. "O Afine-se é indicado para quem já está em obesidade desenvolvida por maus hábitos alimentares", completa ele.

A nutricionista Gabriela Cilla informa que o primeiro atendimento com um profissional da área precisa ser feito pessoalmente e é obrigatório pelo CRN (Conselho Regional de Nutrição). "De­pois dessa primeira consulta, até pode­mos manter contato a distância, mas ver o paciente de perto é essencial."