Whindersson Nunes diz que Luisa Sonza o ajudou a sair de depressão

Da redação

O humorista Whindersson Nunes usou o Instagram no último sábado (22) para homenagear sua mulher, a cantora Luisa Sonza. Na legenda, ele conta que ela o ajudou a enfrentar uma depressão e que ela mudou sua vida. “Quando eu te conheci, estava à beira de uma depressão. Tudo ia bem por fora e mal por dentro, a incerteza do futuro, pessoas que se diziam ser meus amigos falavam de mim pelas costas. ‘Não dura mais nem até o meio do ano, sucesso passageiro’, eu vivia fazendo os outros sorrir e chorava no hotel depois do show sem saber o que Deus queria de mim”, disse Nunes. “Foi quando você apareceu dizendo o que eu precisava ouvir ‘olha quanta gente te ama, olha quantos fãs, olha tudo que você construiu, olha de onde você veio, se você veio até aqui, pode ir até onde quiser’. Às vezes, é só isso que a gente precisa, e você me mostrou mais do que isso, me mostrou a melhor das minhas gargalhadas, as melhores histórias, me ensinou até a economizar. Eu te amo bebê”, concluiu. A publicação já teve mais de 1,5 milhão de curtidas e, nos comentários, muitos fãs desejaram felicidades ao casal.

Cinema



Site divulga primeiras imagens de filme do Coringa

O site TMZ divulgou ontem um novo vídeo do set de Coringa, que mostra Joaquin Phoenix com a maquiagem do palhaço e um terno colorido. O site divulgou também algumas fotos. Segundo a sinopse, ‘Coringa’ é centrado no arqui-inimigo do Batman e trata-se de uma história original. O personagem de Joaquin Phoenix é um homem desdenhado pela sociedade que, levado pelas circunstâncias, transforma-se em um vilão. Todd Phillips, de ‘Se Beber, Não Case’, assina o roteiro ao lado de Scott Silver e dirige o filme. Além de Joaquin Phoenix, o filme terá Zazie Beetz (Deadpool 2) e Robert De Niro. A estreia está marcada para 4 de outubro de 2019.

Hollywood



Al Pacino assume namoro com atriz que tem metade da sua idade

O ator Al Pacino, 78 anos, tem um (bem mais) novo amor. Pelo menos é o que afirma o jornal americano New York Post. Segundo a publicação, o icônico ator estaria namorando a atriz e cantora israelense Meital Dohan, 39, conhecida por sua participação na série “Weeds”. De acordo com o jornal, o casal já estaria participando de eventos juntos e o relacionamento teria começado discretamente há alguns meses. A diferença de idade não parece ser um problema para o casal, que está muito feliz junto, segundo fontes ouvidas pelo jornal. Quando Meital nasceu, Pacino já era um ator consagrado, tendo atuado, por exemplo, nos dois primeiros filmes da trilogia “O Poderoso Chefão”. Especula-se que o ator tenha conhecido Meital durante as filmagens do novo filme de Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”, que tem Pacino no elenco.

Manifestação



Daniela Mercury desafia Anitta a participar de ato anti-Bolsonaro

“Vamos, Anitta?”, pergunta a cantora Daniela Mercury em vídeo postado na sua conta do Instagram na tarde deste domingo (23). A cantora baiana desafia a colega carioca a participar das manifestações do movimento #EleNão, no dia 29 de setembro, contrários ao candidato Jair Bolsonaro (PSL). Mercury convoca mulheres a irem às ruas e chama o candidato do PSL de machista, homofóbico e racista. Anitta tem evitado se posicionar politicamente e não fez nenhuma postagem com a hashtag #EleNão, ao contrário de outras celebridades brasileiras. A comunidade LGBT tem cobrado um posicionamento da cantora.

Celebridades

Em entrevista a revista francesa, Lady Gaga diz que sonha em ser mãe

A atriz e cantora americana Lady Gaga afirmou em entrevista à revista francesa Public Magazine que sonha em ser mãe e constituir uma família. Na conversa, Gaga foi perguntada pela revista sobre o que faltava em sua vida para que se sentisse completa. “Uma criança. Ser mãe, começar uma família”, disse a artista, que namora desde 2017 o agente de celebridades Christian Carino. “Eu estou pronta para viver essa aventura ao máximo e, como minha mãe fez comigo, vou conversar com minhas crianças”, disse a estrela. “Eu acredito muito nas virtudes do diálogo”. Gaga estará nas telinhas em breve como protagonista do filme ‘Nasce uma Estrela’, ao lado do ator e diretor Bradley Cooper.

Níver do dia

Scheila Carvalho

dançarina brasileira

45 anos