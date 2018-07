Whindersson Nunes emociona com vídeo de aniversário para Luísa Sonza

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Esta quarta-feira (18) é de festa para a cantora Luísa Sonza, que completa 20 anos. No Instagram, ela recebeu uma bela declaração do marido, o humorista Whindersson Nunes, que compartilhou um vídeo emocionante com vários momentos dos dois.

"Esse vídeo diz muita coisa. Feliz aniversário. Você é tudo que eu tenho", escreveu ele, que se casou com a loira em fevereiro deste ano.

Na rede social, Luísa também refletiu sobre a data. "Foi o dia que Deus resolveu me colocar nesse mundo, que Deus me deu uma missão aqui na terra e que eu vou até o fim pra cumpri-la. Ninguém vai me parar", afirmou.