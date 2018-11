Will Smith perde desafio com Pelé, mas comemora encontro com ídolo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Will Smith exibiu o seu lado fã esta semana. O ator se encontrou com o ex-jogador brasileiro Pelé e postou uma 'selfie' com o ídolo em seu Instagram.

"Ele disse que eu precisaria fazer 25 embaixadas antes de poder jantar. Eu já estou cansado e morrendo de fome, mas, pelo menos, conheci uma lenda!", brincou o ator.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, o ator Will Smith tinha o sonho de conhecer o ex-jogador. Eles se encontraram em Nova Déli, na Índia, nesta sexta-feira (5).

Os dois participaram como palestrantes em um evento da ONG Liberatum, organização mundial que promove mudanças sociais fundada em 2001.

Smith pediu para conhecer Pelé. "Será que ele me receberia?", perguntou a um amigo do jogador.

Além de recebê-lo, Pelé o presenteou com uma camisa da seleção autografada. "Vou enquadrar e colocar na minha casa ao lado do autógrafo do [boxeador] Mohammed Ali e o do [jogador de basquete] Michael Jordan", disse o ator.