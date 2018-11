Williams confirma retorno de Kubica ao grid da F-1 após 8 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Williams confirmou, na manhã desta quinta-feira (22), que o polonês Robert Kubica será piloto titular da escuderia em 2019, selando assim seu retorno ao grid da Fórmula 1 depois de oito anos.

O piloto, que completará 34 anos em dezembro deste ano, era considerado um dos novos talentos da categoria. Porém, um acidente de rali no começo de 2011 interrompeu sua trajetória na F-1, que teve como último capítulo antes do retorno o GP de Abu Dhabi, em 2010.

O anúncio já era esperado desde quarta-feira (21), quando o site Motorsport publicou o acerto. O retorno de Kubica ao grid da F-1 já havia sido especulado para a atual temporada, mas o polonês ficou apenas com a vaga de reserva em 2018.

Depois de uma temporada desastrosa, a Williams optou pela mudança radical de sua dupla titular, com as saídas do russo Sergey Sirotkin e do canadense Lance Stroll, que correrá pela Force India. George Russell, jovem britânico de 20 anos, será o companheiro de Kubica em 2019.

Neste ano, Kubica participou de alguns treinos livres pela Williams. Ele já admitiu que, por conta do acidente, tem limitações no braço direito, mas que não comprometem seu desempenho.

"Há momentos em que piloto só com a mão direita na reta, estou recuperando minha mão esquerda. Mas isso vem automaticamente, e acho que sou muito sortudo na minha posição porque nunca piloto de uma maneira física. Piloto muito relaxado", disse, recentemente.