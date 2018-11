Willian diz que elenco do Palmeiras tem "conversa natural" sobre título

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Willian afirmou nesta terça-feira (13) que os jogadores do Palmeiras conversam entre si sobre a possibilidade cada vez mais próxima do título brasileiro, mas acrescentou que o papo é "natural" e não leva ansiedade para dentro de campo. O time alviverde lidera o campeonato com cinco pontos de vantagem e enfrenta nesta quarta (14) o Fluminense, no Allianz Parque, pela 34ª rodada.

"É normal isso, esse tipo de pensamento, de discussão entre os atletas. É muito mais prazeroso estar falando disso do que estar fazendo conta para sair da zona de rebaixamento, com todo respeito às equipes que estão brigando. Estamos falando de uma coisa muito boa, realmente falta pouco, desde que a ansiedade não venha atrapalhar dentro de campo. A gente tem conversado bastante, e tem tudo que o Felipão traz com sua experiência e bagagem. Ele transmite no dia do jogo e tem repetido muito para que a gente mostre dentro de campo estar com um mental forte", disse o atacante.

Faltando cinco rodadas, o Palmeiras pode ser campeão até de forma antecipada, dependendo dos resultados dos adversários. Apesar de reconhecer que isso também é assunto entre os jogadores, Willian disse que não quer "sofrer antes da hora".

"Tem esse bate-papo, é supernatural, mas não adianta pensar lá na frente se tem o Fluminense agora. Todo jogo é uma decisão, e quarta não vai ser diferente. Temos que fazer nossa parte bem-feita, ganhar, e na quinta-feira outras equipes vão jogar também. Independentemente disso, temos que fazer nossa parte. Que os cinco pontos continuem depois, restando quatro rodadas. É viver cada jogo, não vamos ficar sofrendo antes, só depende do Palmeiras", afirmou.

A ótima vantagem na ponta da tabela foi construída pelo Palmeiras com uma sequência impressionante de 18 jogos sem derrota no Brasileirão. O último revés na competição foi justamente contra o Fluminense, ainda no primeiro turno, no jogo que selou a queda do então treinador Roger Machado. Para Willian, essa regularidade é mais difícil de atingir do que uma atuação espetacular em um só jogo.

"A gente vem mostrando um bom futebol há um bom tempo. Não é todo jogo que vamos dar espetáculo, show para nosso torcedor, ganhar de três ou quatro. O mais difícil é o que está acontecendo, a regularidade, que nos dá a liderança com cinco pontos de diferença. Infelizmente a gente não conseguiu avançar na Libertadores, mas como nosso bom futebol, regularidade, qualidade do grupo e competência do treinador, hoje a gente é líder da competição. Não tem o que mudar, é encarar como final, com o apoio do torcedor, que as coisas vão acontecer", disse o camisa 29.

O Palmeiras tem hoje 67 pontos, contra 62 do Internacional, 60 do Flamengo e 58 de Grêmio e São Paulo. A bola para a partida contra o Flu começa a rolar a partir das 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque.