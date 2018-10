Willian evita falar de clássico e prega foco no Colo-Colo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras repete como um mantra o discurso de esquecer o clássico contra o São Paulo para focar apenas no Colo Colo nesta quarta-feira (3), pelas quartas de final da Taça Libertadores.

Apesar de já ter vencido os chilenos por 2 a 0 no jogo de ida, o clube diz que o foco total é se garantir na semifinal para só depois pensar no Choque-Rei de sábado (6), que vale a manutenção na liderança do Brasileiro.

Felipão foi o primeiro a falar disso logo no domingo (30), após a vitória contra o Cruzeiro, no Pacaembu. O discurso se repete nos corredores e, nesta terça-feira (2), véspera do encontro pela competição sul-americana, foi a vez de Willian aumentar o coro.

"A gente sabe que é um jogo de mata-mata. Fizemos um grande jogo lá, conseguimos a vitória, mas não tem nada definido. Eles vêm com disposição, acreditando no que fizeram contra o Corinthians. Precisamos estar ligados para não dar nenhuma margem de erro para eles. Precisamos aproveitar a vantagem com seriedade, impondo nosso ritmo. A gente sabe que são detalhes que resolvem um mata-mata", afirmou o atacante em entrevista coletiva.

"Não podemos criar nenhuma margem de erro para o adversário. Precisamos estar ligados, concentrados. Tivemos um grande resultado, mas isso não garante nada. Precisamos ser inteligentes. Estudamos bem a equipe deles. O jogo vai ser difícil", completou.

Willian reconhece que o clássico no Morumbi é de extrema importância pelo confronto direto com o terceiro colocado do Nacional, a apenas um ponto dos 53 que tem o time alviverde. Os são-paulinos não perdem para seu rival direto desde 2002 dentro de casa.

"Nosso foco total é quarta-feira. Não adianta a gente querer falar do São Paulo, do clássico de sábado, da importância disso. Agora, temos uma grande oportunidade de vencer e ir para a semifinal da Libertadores. Esse é o nosso maior desafio. E aí muda a chave para pensar no sábado, que também é muito importante."

O Palmeiras treina nesta terça a sem a presença da imprensa para definir o time que vai entrar em campo para enfrentar o Colo Colo, a partir das 21h45 de quarta. Felipe Melo, cumprindo suspensão imposta pelo Tribunal da Conmebol, é desfalque confirmado.