Willian sofre lesão grave em gol do título do Palmeiras e para por até 9 meses

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à festa da comemoração pelo décimo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebeu uma notícia triste nesta segunda-feira (26). O atacante Willian se machucou gravemente no lance do gol de Deyverson na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco. Ele terá que passar por cirurgia no joelho direito, e o prazo de recuperação é de seis a nove meses.

Willian torceu o joelho na jogada em que deu a assistência para Deyverson fazer o gol do título e precisou ser carregado até o ônibus do time para deixar São Januário. Um exame realizado nesta segunda constatou a lesão no ligamento cruzado anterior.

O atacante é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, com 10 gols, e o segundo atleta que mais entrou em campo no torneio, com 32 partidas, atrás apenas de Lucas Lima. Ele vinha celebrando o bom momento e especialmente o fato de ter conseguido atuar tantas vezes na temporada aos 32 anos.

Willian renovou contrato com o Palmeiras neste ano, e o vínculo atual vai até o fim de 2021. Caso o prazo inicial de recuperação se cumpra, a lesão fará com que ele perca todo o primeiro semestre da próxima temporada.